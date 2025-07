Dal pomeriggio del 16 luglio, il confine tra Israele e Siria è stato attraversato sotto gli occhi dei militari: Drusi dalla Siria venivano nel Golan, Drusi del Golan andavano in Siria. In tarda mattinata l'esercito ha iniziato a costruire un nuovo muro di cemento per rendere impossibili gli spostamenti in Siria.