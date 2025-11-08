Nel Sud più pensionati che lavoratori, Zabeo (Cgia): "Trend in aumento, è un problema"

Come invertire questa tendenza? "Bisogna aumentare la platea di coloro che lavorano e pagano contributi previdenziali e tasse - commenta ancora Zabeo - . Serve un'azione incisiva di contrasto al lavoro nero, riportare a galla il lavoro sommerso, aumentare il tasso di occupazione di giovani e donne, che in Italia è il più basso in Ue"." Sono numeri impietosi per sostenere la previdenza ma anche la sanità, aggiunge il coordinatore della Cgia - . E' un problema che riguarda anche le aziende che faticano a trovare un cambio generazionale nelle maestranze".