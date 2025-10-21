Logo Tgcom24
Economia
LAVORO

Nel 2050 andremo in pensione a 69 anni

L'Istat ha analizzato le stime della Ragioneria generale dello Stato

di Stefania Scordio
21 Ott 2025 - 19:33
Nel 2050 andremo in pensione a quasi 69 anni. Lo riporta l'Istat, che ha analizzato le stime della Ragioneria generale dello Stato. Per l'esattezza, l'età pensionabile arriverà a 68 anni e 11 mesi (e addirittura a 70 anni nel 2067).

