Natale, New York è pronta

Al Rockefeller Center è tornato a brillare l'albero più iconico

di Viviana Guglielmi
05 Dic 2025 - 20:00
01:24 

New York si accende di meraviglia. Al Rockefeller Center è tornato a brillare l'albero più iconico del Natale americano, richiamando nella piazza migliaia di persone pronte a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno

