Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
AI VECCHI TEMPI

Natale negli anni Sessanta: la tredicesima e il "tesoretto" per i regali

Ecco come avevano deciso di spendere il "gruzzoletto" i"connazionali dell'epoca

di Massimo Cerri
20 Dic 2025 - 21:10
01:32 
natale 2025