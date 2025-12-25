Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
GUERRA IN UCRAINA

Natale di tensione nei cieli europei

Bombardieri russi sorvolano il mare di Barents, si alzano i caccia della Nato

25 Dic 2025 - 12:39
01:30 
video evidenza
ucraina
russia