Lifestyle
L'INCANTO DELLE LANTERNE

Natale di magia: un viaggio spettacolare con ritorno a Parigi

Louis Vuitton presenta "Le Voyage des Lumières", tributo ai sogni e alle festività all'insegna dello spirito itinerante che contraddistingue la maison. A dirigere la campagna, Jonas Lindstroem

10 Dic 2025 - 08:26
00:29 