Natale al cinema, Checco Zalone sfida Avatar e Goering

Il nuovo film di Zalone "Buen Camino" arriva nelle sale e deve confrontarsi con colossi come il terzo capitolo della saga di Cameron e il film storico con Russell Crowedi Michelangelo Iuliano
È un Natale, questo, in cui si rinnova una tradizione, quella del cinema pomeridiano. Per smaltire il pranzo delle feste, gli italiani possono immaginarsi in un pellegrinaggio verso Santiago de Compostela tutto da ridere grazie a Checco Zalone: il suo attesissimo nuovo film "Buen Camino", coprodotto e distribuito da Medusa, è uscito proprio oggi in sala.
Checco Zalone, solitamente campione di incassi, deve vedersela con degli avversari alla sua altezza: "Avatar Fuoco e Cenere", il terzo capitolo della saga di fantascienza di James Cameron, in pochi giorni ha già raccolto quasi 10 milioni di euro. E nella sfida degli incassi al cinema di Natale si inserisce anche un terzo incomodo: Russell Crowe nei panni nientemeno di Goering, protagonista del film storico "Norimberga".