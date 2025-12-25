Natale al cinema, Checco Zalone sfida Avatar e Goering

È un Natale, questo, in cui si rinnova una tradizione, quella del cinema pomeridiano. Per smaltire il pranzo delle feste, gli italiani possono immaginarsi in un pellegrinaggio verso Santiago de Compostela tutto da ridere grazie a Checco Zalone: il suo attesissimo nuovo film "Buen Camino", coprodotto e distribuito da Medusa, è uscito proprio oggi in sala.