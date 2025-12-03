Logo Tgcom24
si rinnova lo spettacolo

Natale a Bressanone, tra luci e musica di Giorgio Moroder

Da 10 anni si rinnova lo spettacolo, stavolta con"il vincitore di Oscar, Grammy e Golden Globe che ha composto appositamente una colonna sonora

03 Dic 2025 - 14:21
02:09 

Da 10 anni lo Spettacolo di Luci e Musica trasforma Bressanone in un'esperienza natalizia magica. Per celebrare questo anniversario, il 2025 porta qualcosa di davvero speciale: gli artisti delle luci francesi Spectaculaires hanno collaborato con la leggenda della musica Giorgio Moroder per creare uno spettacolo immersivo completamente nuovo. Il vincitore di Oscar, Grammy e Golden Globe ha composto appositamente una colonna sonora originale per "OOPS", rendendo questo show di 20 minuti un'esperienza indimenticabile. Le vendite dei biglietti sostengono l'Unicef.

