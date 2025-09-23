Nasconde 66 kg di cocaina nel box, 35enne arrestato a Roma

I Carabinieri della Stazione di Roma piazza Bologna, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un romano di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine con matricola abrasa e ricettazione. Nel suo box sono stati trovati 66 chili di cocaina. Inoltre aveva anche un chilo di cocaina rosa. Sequestrate anche due pistole con relative munizioni. L'uomo aveva la videosorveglianza a presidio del box dove era custodita Ia droga. Il suo arresto è stato convalidato.