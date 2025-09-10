Napoli, sequestrati prodotti cosmetici tossici e cancerogeni

I Carabinieri dei Nas di Napoli hanno sequestrato circa 800 confezioni di gel semipermanente per un valore di circa 6mila euro. Il sequestro è avvenuto nell'area dei paesi vesuviani a seguito di un controllo in un'attività di rivendita. Il gel conteneva "trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (tpo)", una sostanza vietata dall'Unione Europea per la sua pericolosità: è cancerogena, mutagena e reprotossica. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per la diffusione di prodotti pericolosi per la salute pubblica, sia dei consumatori che degli operatori del settore.