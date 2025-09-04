Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
OPERAZIONE DELLA GDF

Napoli, sequestrati 1,5 milioni di giocattoli contraffatti e non sicuri

Due cittadini cinesi sono stati denunciati per contraffazione, frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, ricettazione e violazione delle norme sulla sicurezza dei cosmetici

04 Set 2025 - 10:14
00:45 

Prosegue l'impegno della Guardia di Finanza di Napoli nel contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi, in particolare per la salute dei più piccoli. I controlli si sono concentrati nella zona industriale della città, dove sorgono numerosi centri commerciali all'ingrosso, molti dei quali gestiti da cittadini di origine cinese. Nel corso di un intervento nei pressi di via Gianturco, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego hanno individuato un grossista che esponeva in vendita giocattoli privi del certificato di conformità CE, con marchio falsificato per trarre in inganno i consumatori. Il bilancio del sequestro è ingente: 1 milione e mezzo di giocattoli non sicuri, molti dei quali con marchi contraffatti raffiguranti personaggi di celebri serie animate. Sequestrati anche 10mila cosmetici non a norma e monili che imitavano illegalmente noti marchi di gioielleria. Due cittadini cinesi sono stati denunciati per contraffazione, frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, ricettazione e violazione delle norme sulla sicurezza dei cosmetici.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri