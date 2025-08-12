Logo Tgcom24
Napoli, incendio al Centro Direzionale: fiamme in un grattacielo

12 Ago 2025 - 14:34
Un incendio è divampato nella notte in un edificio del Centro direzionale a Napoli (isola G1). Le fiamme si sono propagate in due piani (il 20esimo e il 21esimo) di un grattacielo. Sul posto, con gli agenti del locale commissariato, sono giunti i vigili del fuoco del vicino distaccamento che hanno riportato la situazione sotto controllo. I locali interessati, quando è scoppiato l'incendio, non erano occupati da persone. Non si registrano feriti, in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.

