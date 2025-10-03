Napoli, furti di auto di lusso: quattro persone agli arresti domiciliari

Selezionavano veicoli di alta gamma, piazzando dispositivi Gps nascosti nei paraurti o negli specchietti retrovisori per monitorare gli spostamenti a Napoli e in diversi comuni della Campania. Quando si presentava l'occasione giusta, entravano in azione, portando via i mezzi in pochi minuti. I Carabinieri della Compagnia Vomero hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale con base nel quartiere Scampia, attiva nel furto sistematico in strada e all'interno di abitazioni private. L'indagine, coordinata dalla VII Sezione "Sicurezza Urbana" della Procura e condotta dai Carabinieri della stazione di Napoli Marianella, ha ricostruito l'intera rete criminale attraverso attività sul campo, analisi dei cellulari in uso agli indagati e l'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Determinanti anche gli accertamenti tecnico-scientifici eseguiti su tracce biologiche dal Ris di Roma e dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Napoli. Le prove raccolte hanno consentito di definire i ruoli all'interno della banda: il promotore organizzava i furti, gestiva i rapporti con i ricettatori e coordinava la spartizione dei guadagni, mentre i complici eseguivano materialmente le azioni, spesso utilizzando auto a noleggio per non destare sospetti. Durante le indagini sono stati accertati 22 episodi di furto avvenuti in diverse zone di Napoli - tra cui Vomero, Fuorigrotta, Posillipo e Soccavo - e nei comuni di Aversa, Marcianise, Giugliano in Campania, Casoria, Trecase, Pozzuoli, San Giuseppe Vesuviano e Santa Maria La Fossa. Nel corso dell'operazione, i Carabinieri hanno sequestrato numerosi arnesi da scasso, emblemi di automobili di lusso, e strumenti elettronici avanzati in grado di programmare e duplicare chiavi digitali, elementi fondamentali per portare a termine i furti.