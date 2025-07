Erano impegnati in operazioni di potatura di alberi dentro a un cestello mobile, quando il braccio meccanico che lo reggeva si è rotto. Due operai, un 35enne e un 43enne sono rimasti gravemente feriti in un incidente sul lavoro a Pompei, in provincia di Napoli. L’area è stata sequestrata per svolgere gli accertamenti. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per capire cosa sia successo.