Musk con un occhio nero alla Casa Bianca: "È stato mio figlio"

Il livido ha anche fornito a Musk l’occasione per una frecciata internazionale: "Nulla a che vedere con la Francia", ha detto, alludendo a uno schiaffo ricevuto da Macron in circostanze non meglio precisate da parte della moglie Brigitte mentre scendevano da un aereo. L'occhio nero di Musk ha catalizzato l’attenzione, distogliendo in parte l’interesse mediatico da questioni più spinose. Proprio durante l’incontro, infatti, il magnate ha evitato di commentare le accuse legate all’uso di sostanze psichedeliche durante la campagna elettorale di Trump, su cui i giornalisti non hanno ottenuto risposte.