DOPO LA SENTENZA DELL'ALTA CORTE

Municipi inglesi pronti a chiudere gli hotel per migranti

Un'azione che può far saltare l'intero sistema di accoglienza britannico

di Viviana Guglielmi
20 Ago 2025 - 21:09
01:28 

L'effetto Epping scuote l'intero Regno Unito: dopo la sentenza che ha imposto lo sgombero dei migranti dal Bell Hotel, almeno dieci Consigli municipali sono pronti a trascinare il governo in tribunale per chiudere altre strutture. Una sfida politica e sociale che può far saltare l'intero sistema di accoglienza britannico. Il leader di Reform Uk Nigel Farage ha invitato le altre amministrazioni a imitare l'esempio.

migranti
gb
hotel

