MotoGp, guardia di finanza al Gran Premio di Rimini: veicoli storici in mostra

In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la guardia di finanza è stata protagonista sia in ambito espositivo che operativo. Presso lo stand allestito a Rimini, sotto la guida del Col. Alessandro Coscarelli, sono stati esposti veicoli storici del Corpo, suscitando l'interesse di appassionati e famiglie. Tra questi, moto leggendarie come la Morini Corsaro 158 e la Guzzi V7, simboli della storia operativa delle fiamme gialle.