Mostra Venezia, appello ProPal per scendere in piazza sabato

Stanno ricevendo parecchie adesioni associazioni e centri sociali del Nord Est che stanno organizzando la manifestazione-corteo "Venice4Palestine", previsto per sabato 30 agosto con partenza da Santa Maria Elisabetta in direzione della 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Martina Vergnano dei centri sociali del Nord Est ha spiegato le ragioni della manifestazione in una conferenza stampa organizzata di fronte al red carpet del Palazzo del Cinema.