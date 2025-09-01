Logo Tgcom24
IL REGALO DI RONALDO

Mostra del Cinema di Venezia, Georgina Rodriguez mostra l'anello da milioni di euro

Si tratta di un gioiello con un enorme diamante centrale da almeno 30 carati, valutato intorno ai 5 milioni di euro

01 Set 2025 - 15:05
Fin dal suo arrivo a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema, Georgina Rodriguez ha mostrato per la prima volta il prezioso anello di fidanzamento ricevuto da Cristiano Ronaldo. Un gioiello con un enorme diamante centrale da almeno 30 carati, valutato intorno ai 5 milioni di euro. Il simbolo della proposta di matrimonio ha attirato l'attenzione durante l'evento, confermando il legame della coppia, insieme da quasi dieci anni. L'anello, sontuoso e misterioso, è diventato il protagonista assoluto del look della modella.

