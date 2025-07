Mosca, protesta contro le restrizioni a internet: arrestati alcuni giornalisti

Alcuni giornalisti sono stati arrestati a Mosca durante una manifestazione contro le restrizioni di internet. Fermato anche un dimostrante solitario. Organizzata dall'ex candidato presidenziale Boris Nadezhdin, la protesta si è svolta davanti alla Camera bassa del Parlamento russo. La Duma di Stato avrebbe dovuto esaminare in terza e ultima lettura un disegno di legge che rende illegale la ricerca di “materiali estremisti”, anche con l'uso di VPN. Meta e molte altre fonti sono state etichettate come “estremiste” dalla Russia. Nadezhdin ha dichiarato di aver chiesto alle autorità di Mosca il permesso di tenere la manifestazione, ma gli è stato negato. Da quando il presidente russo Vladimir Putin ha inviato truppe in Ucraina nel febbraio 2022, le autorità russe hanno bloccato diversi media dissidenti e interrotto l'accesso a X, Facebook e Instagram di Meta. Successivamente, YouTube ha subito interruzioni di servizio su larga scala.