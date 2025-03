Morte Maradona, il medico legale: "Furono dodici ore di agonia"

Diego Maradona avrebbe sofferto una lunga agonia prima di morire. Lo ha affermato uno dei forensi che ha eseguito l'autopsia durante la testimonianza resa nel processo in corso a Buenos Aires per stabilire eventuali responsabilità sulla morte della stella argentina del calcio. "Nel cuore abbiamo trovato un coagulo di colore rossiccio che compare solo in caso di una lunga agonia, forse anche di 12 ore, durante la quale non ha ricevuto cure", ha detto il medico legale della polizia scientifica Carlos Mauricio Cassinelli, uno dei cinque periti che ha firmato il referto dopo l'esame del cadavere.