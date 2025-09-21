Morte di Kirk, Meloni: "Le minacce non ci fanno paura"

Difende la giovanile di FdI "esposta alla pubblica gogna" pur di colpire "un obiettivo più grande, che ero io". Torna sul dibattito legato alla cultura dell'odio ricordando Charlie Kirk attaccando "sedicenti antifascisti", e ribadendo di "non avere paura delle minacce che si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare" l'Italia. Nella giornata conclusiva di 'Fenix', l'evento di Gioventù nazionale all'Eur di Roma, Giorgia Meloni affronta temi d'attualità e rivendica i risultati centrati da quando è arrivata a palazzo Chigi con un intervento di circa mezz'ora caratterizzato da toni che richiamano sempre più quelli della campagna elettorale.