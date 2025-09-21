Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
il premier all'evento Fenix

Morte di Kirk, Meloni: "Le minacce non ci fanno paura"

Nella giornata conclusiva di Fenix, l'evento di Gioventù nazionale a Roma, il premier"affronta temi d'attualità

21 Set 2025 - 17:17
00:48 

Difende la giovanile di FdI "esposta alla pubblica gogna" pur di colpire "un obiettivo più grande, che ero io". Torna sul dibattito legato alla cultura dell'odio ricordando Charlie Kirk attaccando "sedicenti antifascisti", e ribadendo di "non avere paura delle minacce che si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare" l'Italia. Nella giornata conclusiva di 'Fenix', l'evento di Gioventù nazionale all'Eur di Roma, Giorgia Meloni affronta temi d'attualità e rivendica i risultati centrati da quando è arrivata a palazzo Chigi con un intervento di circa mezz'ora caratterizzato da toni che richiamano sempre più quelli della campagna elettorale.

giorgia meloni
charlie kirk
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri