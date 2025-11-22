Addio a Ornella Vanoni, icona della musica italiana

Una delle voci più intense, irriverenti, eleganti della musica italiana. Ornella Vanoni non è stata solo una cantante ma uno stile, un'anima libera. Nata a Milano nel 1934 ha studiato al piccolo teatro sotto la guida di Giorgio Strehler. Sognava di fare l'estetista, è diventata un'interprete senza tempo, amata da tutti, anche e soprattutto dai più giovani. Sul palco dagli anni 50 a incantare il pubblico. Ma tra i momenti più intensi della sua vita, c'è l’incontro con Gino Paoli. Un amore, un sodalizio artistico, un legame che ha lasciato un segno indelebile. Da quella unione è nata "senza fine". Ha attraversato ogni stagione della musica leggera dal pop al jazz, dalla canzone d'autore al repertorio brasiliano.