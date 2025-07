Monza, arrestati rapinatori seriali: agivano incappucciati e armati di coltello

Due rapinatori seriali, un 39enne e un 38enne italiani residenti a Monza, sono stati arrestati dalla polizia per tre rapine ai danni di esercizi commerciali commesse tra fine giugno e inizio luglio. Le indagini della Squadra Mobile di Monza sono partite dopo un colpo all'In's di via Rota, dove i rapinatori, a volto coperto e armati di coltello, avevano sottratto oltre 500 euro, fuggendo con un'utilitaria con targhe coperte. Altre rapine, con lo stesso modus operandi, sono avvenute il primo luglio al "Bar Monza" di via Borsa e il 3 luglio nuovamente all'In's di via Rota, sempre con un bottino di circa 500 euro. Le immagini delle videosorveglianze e l'attività di osservazione hanno permesso di risalire ai due, scoprendo che usavano targhe rubate per coprire quelle della loro auto.