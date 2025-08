Montagna, recuperati due alpinisti rimasti bloccati sul Cervino

Sono stati recuperati nella prima mattinata di martedì 5 agosto dal Soccorso Alpino Valdostano i due alpinisti italiani rimasti bloccati sul Cervino. Nella serata di lunedì agosto avevano raggiunto la Capanna Carrel (3.800 metri di quota) e poi avevano richiesto soccorso perché uno dei due era in difficoltà: non era in grado di salire oltre la corda della Cheminée, poco sotto la Capanna, e presentava sintomi di ipotermia. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto in elicottero, ma le raffiche di vento forte non hanno permesso la calata con verricello sulla corda della Cheminée. I tecnici sono stati quindi verricellati a quota 3.500 metri, nei pressi del Colle del Leone. Da lì, con tecnica alpinistica, hanno raggiunto l’alpinista in difficoltà e lo hanno portato alla Capanna Carrel. I soccorritori, che erano rimasti con loro in Capanna, li hanno accompagnati all'alba a una quota più bassa, sulla Cresta del Leone, in modo da consentire il recupero in elicottero. Il recupero è stato possibile alle ore 6. Uno dei due è stato portato al Pronto Soccorso per accertamenti. Le sue condizioni sono buone.