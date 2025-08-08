Modena, soccorso notturno nei boschi di Pievepelago: giovane ferito recuperato in elicottero

È avvenuto nei boschi di Pievepelago, nel Modenese, il primo intervento notturno del reparto volo dei vigili del fuoco di Bologna. Un ragazzo ferito è stato recuperato grazie all’intervento dell'elicottero, in una zona impervia e poco illuminata. Decisivo per il buon esito dell'operazione l'uso dei visori notturni, che hanno permesso all'equipaggio di localizzare il giovane e completare il salvataggio in condizioni critiche di visibilità.