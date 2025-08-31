Missouri, nati due cuccioli di leopardo dell'Amur: la specie è a rischio estinzione

Due cuccioli di leopardo dell'Amur, specie in pericolo critico di estinzione, sono nati in uno zoo del Missouri. I responsabili dello Saint Louis Zoo hanno dichiarato che si tratta di un contributo importante alla popolazione di uno dei grandi felini più minacciati al mondo, con circa 100 esemplari rimasti in natura. La cucciolata è nata il 13 agosto. Non si conoscono ancora i sessi, ma gli addetti sperano di poterli visitare nelle prossime settimane per un controllo. Si tratta della seconda cucciolata per i genitori, Dot e Samson, entrambi di 7 anni, e finora tutti stanno bene. I cuccioli non sono ancora visibili al pubblico. Lo zoo ha spiegato che passeranno diversi mesi prima che possano essere mostrati, raggiungendo l'età in cui normalmente lascerebbero il nido con la madre.