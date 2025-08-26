Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
A KHAN YOUNIS

Missile sull'ospedale Nasser, il filmato amatoriale

Il raid dell'esercito israeliano filmato da un passante a Khan Younis

26 Ago 2025 - 19:21
00:17 
video evidenza
gaza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri