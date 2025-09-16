Logo Tgcom24
LA FASCIA PIU' AMBITA

Miss Italia 2025, il titolo per la prima volta va in Basilicata

L'emozione di Katia Buchicchio: "Un onore per me e per la mia amata Lucania"

16 Set 2025 - 13:05
00:59 

Katia Buchicchio, 18 anni, originaria di Anzi in provincia di Potenza, ha regalato alla Basilicata la prima vittoria di sempre a Miss Italia. La giovane, alta 1,75 e iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria, è stata incoronata sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio. "Lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo”, ha detto. Oltre agli studi, Katia coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’arte tramandatale dalle nonne e dalle zie. 

