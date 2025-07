Minorenni estremisti, 22 perquisizioni in tutta Italia

La polizia ha eseguito 22 perquisizioni in tutta Italia nei confronti di minorenni. Si tratta di giovani tra i 13 e i 17 anni emersi in contesti estremisti di matrice suprematista, accelerazionista, antagonista e jihadista. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione. Nelle case sono stati trovati manuali e simboli di tutta la galassia jihadista, suprematista e antagonista. Recuperata anche una divisa delle SS. "I social network - spiega la polizia - sempre più terreno d'elezione per la radicalizzazione on line".