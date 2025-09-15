Minaccia i passanti con la fiamma ossidrica: bloccato col taser

Momenti di tensione e paura a Rioveggio, nel Bolognese. Un uomo, un tunisino regolare, ha dato in escandescenza domenica mattina. Inizialmente ha danneggiato alcune auto parcheggiate, scatenando le reazioni dei residenti, alcuni dei quali hanno anche cercato di investirlo con la macchina per fermarlo. L’uomo avrebbe anche minacciato i passanti con una fiamma ossidrica e una spranga. Alla fine i carabinieri lo hanno fermato bloccato il taser, dopo aver a lungo cercato di calmarlo e convincersi a mettersi a terra.