Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A Rioveggio

Minaccia i passanti con la fiamma ossidrica: bloccato col taser

Nel Bolognese un tunisino ha dato in escandescenza: auto danneggiate e caos con i residenti

15 Set 2025 - 11:35
01:08 

Momenti di tensione e paura a Rioveggio, nel Bolognese. Un uomo, un tunisino regolare, ha dato in escandescenza domenica mattina. Inizialmente ha danneggiato alcune auto parcheggiate, scatenando le reazioni dei residenti, alcuni dei quali hanno anche cercato di investirlo con la macchina per fermarlo. L’uomo avrebbe anche minacciato i passanti con una fiamma ossidrica e una spranga. Alla fine i carabinieri lo hanno fermato bloccato il taser, dopo aver a lungo cercato di calmarlo e convincersi a mettersi a terra. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri