THE GAME AWARDS 2025

Milla Jovovich diventa un bersaglio in Hitman: World of Assassination

Il prossimo bersaglio elusivo del gioco d'azione di Io-Interactive si mostra ai TGA 2025.

12 Dic 2025 - 13:34
00:21 