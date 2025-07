Milano, si apre la fase 2 della giunta Sala

Si apre la fase 2 della giunta Sala, con l'asse spostato a sinistra come chiesto dal Pd. Alla vicesindaca Anna Scavuzzo vanno le deleghe sull'urbanistica del Comune di Milano, ma solo temporaneamente, precisa Beppe Sala, in attesa di trovare la figura giusta. Il primo cittadino ringrazia anche l'ex assessore Giancarlo Tancredi per il passo indietro, ma il timore è che il rimpasto non basterà: i dem, infatti, vogliono un cambio di rotta e rimangono (per ora) freddi.