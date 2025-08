Milano, protesta Pro Pal davanti al Consolato egiziano

"Break the siege" ovvero "Rompete l’assedio" è la scritta sullo striscione che gli esponenti di Ultima Generazione e Palestina libera hanno srotolato davanti al consolato egiziano a Milano dove hanno lanciato vernice rossa contro l’ingresso e attaccato alla recinzione foto di palestinesi uccisi nelle operazioni israeliane. L'azione di protesta, alla fine della quale otto manifestanti sono stati portati in questura, è stata organizzata "per chiedere al governo egiziano, nella persona del console Hisham Mohamed Moustafa El Sherif - spiega in un comunicato Ultima Generazione -, l'apertura immediata del valico di Rafah per poter portare aiuti alle persone della striscia di Gaza stremate da bombardamenti e carestia. La popolazione palestinese, bloccata nella striscia di Gaza, sta affrontando da mesi una grave crisi umanitaria".