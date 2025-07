Milano, operai salgono sull'impalcatura di un palazzo per protesta

Protesta in un cantiere di corso di Porta Vittoria a Milano, proprio di fronte al tribunale, dove alcune decine di operai sono saliti sull'impalcatura di un edificio in fase di riqualificazione iniziando a battere ripetutamente con martelli e aste di ferro sulla struttura metallica. Il frastuono provocato dalla protesta è stato avvertito anche all'interno del Palazzo di giustizia. Al momento non sono chiare le ragioni dell'azione dimostrativa. Sul posto sono arrivate numerose pattuglie dei carabinieri, della polizia locale e della guardia di finanza. La zona sottostante l'edificio è stata transennata dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei passanti, dopo la caduta di alcuni materiali dalla parte alta della struttura.