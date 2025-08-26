Logo Tgcom24
proseguono le indagini

Milano, omicidio ex tabaccaia: nuovi rilievi dei Ris in casa

Si cercano elementi utili per capire cosa sia successo alla 69enne trovata morta nella vasca da bagno con addosso soltanto la biancheria intima e una vestaglia

26 Ago 2025 - 10:53
00:41 

I carabinieri sono tornati davanti al palazzo di via Bisnati a Milano dove l'8 agosto è stata trovata senza vita, all'interno del suo appartamento, l'ex tabaccaia 69enne Silvana Damato. In mattinata è previsto l'arrivo dei Ris per effettuare ulteriori rilievi nell'abitazione, alla ricerca di elementi utili all'inchiesta aperta dalla procura per omicidio. La donna era stata rinvenuta nella vasca da bagno con addosso soltanto la biancheria intima e una vestaglia.

