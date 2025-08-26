Milano, omicidio ex tabaccaia: nuovi rilievi dei Ris in casa

I carabinieri sono tornati davanti al palazzo di via Bisnati a Milano dove l'8 agosto è stata trovata senza vita, all'interno del suo appartamento, l'ex tabaccaia 69enne Silvana Damato. In mattinata è previsto l'arrivo dei Ris per effettuare ulteriori rilievi nell'abitazione, alla ricerca di elementi utili all'inchiesta aperta dalla procura per omicidio. La donna era stata rinvenuta nella vasca da bagno con addosso soltanto la biancheria intima e una vestaglia.