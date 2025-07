Milano, le reazioni all'inchiesta urbanistica

L'eco della bufera giudiziaria che si è abbattuta sul capoluogo lombardo varca la soglia dei palazzi della politica. Il sindaco di Milano Beppe Sala, sotto indagine a un anno dalla scadenza del suo mandato, non si riconosce nella lettura della Procura: "Abbiamo intrapreso un percorso di riorganizzazione che non dovrà essere vanificato". Ma la sua giunta potrebbe ritrovarsi in bilico. Dal centrodestra arrivano le prime richieste di dimissioni, che il gruppo milanese di Fratelli d'Italia si prepara a ufficializzare dai banchi del consiglio comunale. Per il presidente del Senato La Russa, è "giusto che la strada della giustizia sia libera".