Milano, cercansi gattare

A Milano, nei fossati e lungo le mura del Castello Sforzesco, prospera da almeno 5 secoli una colonia felina. A questi gatti pensano i volontari dell'associazione che Sebastiano Orfeo ha fondato e che ora, in tempi di intelligenza artificiale, si è dotata di una applicazione tecnologica, ma servono gattare. "Ci sono 5 punti pappa, che ogni giorno vengono riempiti di cibo. Poi occorre pulire, fornire coperte, allontanare i piccioni". E la Rete si mobilita.