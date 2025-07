Milano, bruciata la balena di cartapesta di Jacopo Allegrucci alla Triennale

Un incendio ha distrutto una delle opere più iconiche della 24ª Esposizione Internazionale della Triennale di Milano. Si tratta della balena in cartapesta azzurra realizzata da Jacopo Allegrucci, artista noto anche per i carri del Carnevale di Viareggio. L'opera, simbolo della fragilità ambientale e della lotta per la tutela delle specie a rischio, è andata in fiamme nella mattinata del 14 luglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Fermato poco dopo un cittadino egiziano sospettato di essere il piromane.