Milan, Modric saluta e lancia magliette dallo store ufficiale: tifosi in delirio

Dopo la conferenza stampa a Casa Milan, Luka Modric è arrivato allo Store di via Dante per salutare il migliaio di tifosi rossoneri in festa che lo attendevano. L'ex Pallone d'Oro, sorridente ma visibilmente emozionato, è apparso alla finestra del secondo piano accanto alla coppa della Champions. Prima ha ringraziato i fan che urlavano il suo nome, mostrando la sua nuova maglia col numero 14, poi ha lanciato due magliette autografate.