Migranti, Ong sul piede di guerra: perché puntano il dito contro l'Italia

Le Ong che si occupano del salvataggio dei migranti nel Mediterraneo sono sul piede di guerra e puntano il dito contro l'Italia. Se la prendono contro la linea dura del governo che ha deciso di fermare e sequestrare le navi impiegate dalle organizzazioni per il salvataggio dei migranti e per lo sbarco nei porti europei, soprattutto italiani. "Queste misure" - sostengono in un appello trentadue ong, tra cui la spagnola Open Arms e l'olandese Sea Watch, quella di Carola Rakete - "sono finalizzate a limitare la nostra presenza nel Mediterraneo e ci fanno spendere una grande quantità di tempo e di denaro".