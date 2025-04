Migranti, nella lista Ue dei "Paesi sicuri" Egitto, Marocco, Tunisia, Bangladesh

La Commissione Ue ha proposto una prima lista Ue di "Paesi di origine sicuri" dei migranti richiedenti asilo in Europa. Come anticipato a marzo dalla presidente Ursula von der Leyen, è stato stilato un elenco iniziale di sette Stati extra-Ue: Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia. A questi si aggiungono anche i Paesi attualmente candidati a entrare nell'Unione europea, giudicati idonei "in linea di principio a essere designati come sicuri". Il commento di Giorgia Meloni: "I fatti dimostrano che avevamo ragione", mentre nel centro migranti in Albania sarebbe scoppiata la prima rivolta.