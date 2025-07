Migranti, Margherita Cassano (Cassazione): "No ai Cpr, offriamo colloqui di lavoro"

Definisce i centri per il rimpatrio "luoghi di contenimento" e avverte il pericolo che le persone in attesa di espulsione diventino manovalanza per il crimine. Margherita Cassano, primo presidente della Cassazione, torna sulla questione migranti, durante un convegno in Toscana sul sistema carcerario. Dalla presidente della Cassazione arriva anche una proposta: offrire ai migranti una prospettiva nuova, offrendo colloqui di lavoro in base a formazione e attitudini personali così da disinnescare potenziali minacce a livello sociale