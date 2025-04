Migranti in Albania, è polemica: "Sono ammanettati"

"Scendevano ammanettati". Così l'europarlamentare del Pd, Cecilia Strada, racconta la visita al porto di Shengjin, in Albania, dove è sbarcata la nave Libra della Marina militare con a bordo 40 migranti destinati al centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader. "Chiederemo conto di tutto questo", ha poi rincarato la dose. Un'immagine che in molti hanno associato a quelle che nei giorni scorsi sono arrivate Oltreoceano.