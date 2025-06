Migranti, il trucco per entrare in Gran Bretagna

Cambia il volto del traffico di migranti verso la Gran Bretagna: non solo piccoli gommoni, ma ora anche auto e tir a bordo dei traghetti. Secondo un’inchiesta ripresa dalla BBC, alcune gang criminali – in particolare albanesi – avrebbero creato un nuovo metodo: far salire i migranti nascosti nel bagagliaio di automobili imbarcate a Calais e, una volta sul ponte veicoli del traghetto, trasferirli all’interno di camion già ispezionati e diretti a Dover. Il passaggio avviene durante la traversata, approfittando dell'assenza di controlli a bordo. Una volta sbarcato il tir, un complice sulla sponda britannica si occupa di seguire il mezzo e recuperare il migrante. Un sistema considerato a basso rischio proprio perché sfrutta una zona grigia nei controlli doganali.