Migranti, donna incinta soccorsa nel Mediterraneo: evacuata per un cesareo d'urgenza

Soccorso d'emergenza per una donna incinta salvata nel Mediterraneo centrale dalla nave Sea-Watch 5 insieme ad altri 66 migranti. Poco dopo che la donna e gli altri naufraghi sono stati trasferiti sulla Sea-Watch c'è stata la rottura delle acque, e quando si è capito che c'erano complicazioni che richiedevano un intervento chirurgico indispensabile per la sopravvivenza di madre e bambino è stato lanciato un appello per un'evacuazione medica in vista di un parto cesareo d'emergenza. Malta ha quindi invitato un elicottero per trasportare la donna in ospedale, mezzo che però è arrivato solo dopo ore.