Migranti, centri in Albania: si cambia

Utilizzare, almeno temporaneamente, i centri per immigrati in Albania come Cpr, centri di permanenza per il rimpatrio, dove trasferire i migranti irregolari che hanno già ricevuto un provvedimento di espulsione. E' il contenuto del nuovo decreto legge, che prevede "disposizioni urgenti per il contrasto all'immigrazione irregolare": ora i due centri costruiti in Albania, a Shengijn e a Gjader, sono vuoti, in attesa che la Corte europea di giustizia si pronunci - dopo le richieste dei tribunali italiani - sui "Paesi sicuri".