Migranti, arriva "Alligator Alcatraz"

Guidando per circa 40 minuti dal centro di Miami, si raggiunge uno dei luoghi più selvaggi degli Stati Uniti: gli Everglades, la riserva di paludi che si estende per quasi 500mila ettari sull'estremità meridionale della Florida. Qui, dove vive la tribù indiana dei Miccosukee, lo Stato americano vuole costruire un centro di detenzione per migranti: l'Alligator Alcatraz, chiamato così proprio per la presenza di predatori minacciosi. "Se qualcuno riuscisse a scappare, non avrebbe nessun posto dove andare, ad aspettarlo ci sarebbero alligatori, pitoni e pantere", afferma il procuratore generale della Florida James Uthmeier, repubblicano, sostenitore della politica zero immigrazione di Donald Trump.