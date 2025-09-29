Michigan, in fiamme una chiesa mormone: le immagini dall'alto

Una sparatoria nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit, in Michigan, ha provocato feriti e morti, tra cui l'attentatore. Nelle immagini del drone, si vede l'edificio ecclesiastico in fiamme. La chiesa, circondata da un parcheggio e da un ampio prato, si trova vicino a zone residenziali e a una chiesa dei Testimoni di Geova a Grand Blanc. La comunità di circa 8mila persone si trova appena fuori Flint. La sparatoria è avvenuta la mattina dopo la morte di Russell M. Nelson, il presidente più anziano della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, all'età di 101 anni. Il prossimo presidente della fede, conosciuta comunemente come chiesa mormone, dovrebbe essere Dallin H. Oaks, secondo il protocollo della chiesa.